女星林書葶（Una）是女團「CITY魅」前成員，也曾擔任《國光幫幫忙》的助理主持人，成為「國光女神」的一員，近幾年常上各大外景節目，甜美活潑形象深植人心，去年12月她開心成為人妻，今（8日）再報喜懷孕了，受到大批粉絲祝福。

林書葶在社群平台發文，忍不住興奮地表示：「藏了很久藏不住了，我懷孕了，即將迎接兩個寶寶的到來！」一報喜就是懷上雙胞胎，並透露懷孕前期因為體質關係一直很不穩定，自己常處於憂鬱備戰狀態才沒準備好公開。

林書葶感動說：「我的寶寶得來不易」，原來她努力做了3個月的試管，好不容易才成功懷上寶寶，她也開心透露預產期「期待4個月後與寶寶們的相見！」要大家一起猜猜寶寶的性別，當媽的興奮心情完全藏不住。

林書葶去年底宣布結婚時，曾吐露老公是她國中同學也是初戀，並分享某天無意間翻開國中畢冊才發現，原來老公當初就許願「10年後我要成為林布丁的老公」（布丁：Una的國中綽號），讓她十分感動，「我們繞了這麼一圈才遇到，我比誰都更明白你的重要，這麼久了我就決定了，決定了你的手我握了不會放掉」。