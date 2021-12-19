王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，不但長年召妓，甚至每個城市都有砲友，而BY2妹妹Yumi遭影射是小三後，氣得連夜報警，卻被李靚蕾反嗆有證據，現更有大陸網友發現Yumi的報案單疑似造假，掀起熱議。

BY2工作室18日凌晨曬出一張「受案回執」，寫下：「人言可畏，眾口鑠金，語言會殺人。很抱歉大半夜麻煩警察同志，辛苦了！」照片中，警方受理了PEH WEI LING（白瑋玲，Yumi本名）被誹謗案，上頭寫著可透過電話或派出所查詢案件進展，可發出沒多久，就被李靚蕾回覆「請把警察聯繫方式給我，我提供證據」，等同坐實Yumi的小三身份。

BY2工作室發的回執單被抓包少了右上角的文件編號。（圖／翻攝自微博）

沒想到，更有大陸網友拿出主持人何炅之前告酸民誹謗的回執單對比，發現BY2所發的回執單少了右上角的文件編號，質疑她連報案都做假，紛紛留言「這份回執是假的，沒有文件編號，已經涉嫌違法」、「連公章都打碼，不知道真假」、「不管哪裡報的警都會有編號，而且編號是獨一無二的，這份明顯是假的啊」、「上一個報警捶自己的是凡凡」，掀起一陣熱議。

另外，風波爆出後，BY2昨（18日）仍到成都錄製綜藝節目，工作室稍早則轉發月初的行程圖，表示原定19、21日的直播行程已取消，可隨後又刪除貼文，而BY2也被拍到悄悄現身機場的照片，姐妹倆都戴上口罩、墨鏡，全身包緊緊，幾乎認不出誰是姐姐誰是妹妹。