今(25日)是聖誕節，也是女神謝金燕的生日，她在社群發文，感謝大家的祝福，但也笑稱「又老了1歲」，不過外貌和體態都保養得宜的她，好狀態相當不科學，讓網友都稱羨不已。

謝金燕除了感謝大家的祝福外，也承諾會繼續用獨特溫暖光芒和無限正能量照耀、影響大家，她也感謝粉絲耐心等待她的新作品「體諒才女創作路艱辛」，也感謝媽媽身體健康，才能陪她一起嗨。

謝金燕慶47歲。(圖／翻攝自謝金燕IG)

不過她也自虧「又老了一歲」、「都是你們在提醒我」、「每次報導前都一定寫我幾歲」、「今天過後又要加一了」，而她也曬出「炫腹」照，並對著鏡頭比ya，白皙透亮肌膚加上結實腹肌，完全看不出47歲，讓網友驚嘆不已。

「本人完全沒有實際年齡的感覺，完全是2開頭的少女」、「好看到發瘋」、「姐姐永遠都是18歲」、「歲月不曾在姐的身上停留過」。其實，謝金燕1991年曾發生重大車禍，一度被醫生評估恐終身坐輪椅。

不過她憑著毅力努力復健，2年後就重新回歸演藝圈，之後轉往台語歌壇發展，更以獨特電音風格，開創自己的一片天，被封為電音女王，21日是她重生之日，她也感性發文，表示自己很珍惜每一天，往後也要用力生活、大笑、大哭，大大擁抱每一個愛的人。