屁孩偷玩好市多展示溜滑梯 空中解體重摔 影片曝網罵：丟臉

美式賣場好市多商品琳瑯滿目，且不少商品都有展示品，一名網友在臉書爆系社團PO出一段影片，片中一名男子竟異想天開，爬上展示用的溜滑梯，順著滑道滑下來，沒想到才滑到一半，滑道竟然在空中解體，男子整個人摔落地面，嚇壞在場所有人。

原PO今（29）日於臉書社團《爆廢公社》分享一段20秒短片，影片中一名男子先是左顧右盼，然後右腳踩在溜滑梯階梯上，快速爬到溜滑梯最頂端，接著就順著綠色滑道滑下來，豈知才滑到一半，疑似男子重量超過負荷，導致滑道在空中解體，男子重重摔落地面，瞬間發出巨大聲響，嚇壞在場所有人，也令原PO忍不住嘲諷，該「直接買回家了」。

男子爬上展示用的溜滑梯，順著滑道滑下來，沒想到才滑到一半，滑道竟然在空中解體，男子整個人摔落地面。（圖／翻攝自爆廢公社）

影片曝光後，上千網友也搖頭，「真的很誇張，什麼人都有」、「丟臉丟死了」、「為什麼要這麼調皮」、「傻眼！要上去，先秤秤自己幾兩重啊！」、「猴子真的無處不在」、「溜滑梯表示：我當時害怕極了」；也有人質疑溜滑梯的品質，「這麼脆弱嗎？一超重就斷了？」不過有網友卻說，賣場的展示品就只是展示用，不會組裝完全，所以才會造成一溜就解體的現象。

對此，好市多公關也表示，據影片中消費者推的購物車來看，事發地並不在台灣，雖然台灣賣場也有類似商品，但尺寸比影片中的還要小。