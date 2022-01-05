YouTuber蕾菈（Lyla）擁有天使臉孔、魔鬼身材，常分享大尺度私密話題，去年4月認愛DJ湯宇，小倆口感情穩定，日前兩人一起甜蜜度過跨年夜，閃瞎眾人，蕾菈的火辣打扮更是成為亮點，中門大開露出東西半球，美胸形狀全被看光。

蕾菈日前在IG曬出一系列跨年照，表示和湯宇在一起第二年仍像熱戀期，大方告白「每天都有不同的面向能讓我不斷重新愛上他」，直誇男友不但會把家裡打理的很整齊，在外也非常照顧她，讓她忍不住甜喊：「再也沒有人會像你這樣的寵我對我好了！」並說兩人還有很多計畫要一起實現，「謝謝你讓我能好好的做我自己，不管我要做任何的決定都陪伴我並且尊重我，以後也要多多指教了，我的湯先生」，甜蜜指數破表。

照片中，蕾菈紮起高馬尾，穿著像迷宮紋路的貼身上衣，搭配鵝黃色寬褲，吸睛的是，蕾菈中門大開直逼肚臍，胸前只有幾條線撐著，半球形狀幾乎一覽無遺，十分性感。

辣照一PO，吸引大票粉絲留言激讚「辣椒的辣」、「我只知道火力胸猛」、「好羨慕的身材呀」、「這件衣服 又大 又圓 我喜歡」，看到有人說「這衣服已經成為傳說」，蕾菈也形容這件是「迷宮衣」。