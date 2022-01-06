明星夫妻張庭和林瑞陽在淡出螢光幕後，轉換跑道至大陸發展微商，賺到身家有人民幣300億元（新台幣1200億元），美滿生活令外界稱羨，但去（2021）年12月28日旗下「上海達爾威貿易有限公司」涉嫌傳銷遭查處，林瑞陽26億資金被凍結；近日陸媒透露，張庭夫婦未直接持股涉事公司，意外曝光操弄手法，鑽法律漏洞的行為也遭揶揄「果然老手」。

張庭和林瑞陽到大陸經營微商後，賺了不少錢，還曾自豪地表示「錢多到花不完」，但在不久前旗下達威爾公司涉嫌透過網路從事傳銷活動，慘遭相關單位查處，約人民幣6億元（約新台幣26億元）資金被凍結；而最近有大陸工商訊息傳出，張庭和林瑞陽未直接持有違法公司的股份，兩人操弄手法隨即曝光。

據陸媒報導指出，一名律師解析張庭和林瑞陽如何「斂財」的手法，夫妻倆不直接當旗下公司股東，而是透過一層層協議方式，從中控制該公司的經營和財務；利用這種經營模式，經營者不僅能控制公司，在公司遇到危機時又能第一時間抽身，難怪張庭和林瑞陽並非涉事的「上海達爾威貿易有限公司」股東。

但外界都知道涉事公司由張庭夫妻創辦，故逃不了相關單位追查，他們也沒料到多年斂財方式會出包；許多網友看到也都很不以為然，紛紛留言譏諷，「鑽法律漏洞，沒底線地斂財，出事不意外」、「真的是老手」、「好像有錢人都知道要這樣操弄，才能迅速脫身」、「違法就得被制裁啊」。