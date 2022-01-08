「最美性學博士」許藍方，活躍於各大談話性節目，走出不倫戀風波的她，再次重啟事業重返演藝圈，更發行寫真年曆，不過常在臉書上分享日常的她，透露近來因為暴瘦被追問「有吸毒嗎？」讓她無奈回應背後真相。

許藍方透露日前被詢問：「妳有吸毒嗎？怎麼瘦的那麼可怕？」當下聽到這問題讓她哭笑不得，無奈回應：「我沒有變瘦，我只是肉掉下來」，還附上嚎啕大哭的表情符號，似乎到了得要面對「年紀到了皮鬆了肉就是會掉下來的年紀」，接著附上到醫美診所做微整形照片，接著表示：「我不太能接受侵入式的調整，但是雷射、電波、音波我倒是願意試試」。

許藍方事後對成果似乎相當滿意，只見她得意表示：「看，這不就肉歸原位了嗎？」對此，網友紛紛留言：「不用歸位就很美了」、「這是女神要升級的節奏了」、「有些人是羡慕跟忌妒，見不得人好就在那酸人」、「會説吸毒的人也太無聊了，臉瘦就是吸毒嗎」，對此，她不忘自嘲：「有看過這麼胖的吸毒犯嗎」。

許藍方之前被網友狂酸：「把教育當跳板，實際上要轉型當網紅和藝人」，讓她忍不住回嗆：「就只是放了不醜的照片，就叫做轉型當藝人、跳槽當網紅？」接著強調：「到底是誰規定專家一定要長得醜啊，身材好胸大有腦長得像明星就不能有專業嗎」，還不忘自嘲：「哪來沒有多美的藝人和這麼不好笑的網紅」。

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