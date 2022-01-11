香港女星蔡少芬和大陸武術指導張晉是著名的模範夫妻檔，小倆口育有2女1子，幸福組成一家五口，不吝嗇分享天倫樂的夫妻倆，日前就帶著子女一起為親子時尚雜誌拍攝封面照，孩子們架式十足、很有小模特兒的風範，其中，10歲大女兒遺傳港姐媽咪的美貌，已長成亭亭玉立的小少女。

蔡少芬和張晉上個月帶著3個孩子，為親子時尚雜誌拍攝封面照，這也是一家五口難得齊聚一堂，10歲大女兒張楚兒、8歲二女兒張信兒，以及2歲小兒子張樂兒遺傳父母的巨星氣場，孩子們首拍封面照就架式十足，很有小模特兒的風範。

張晉一家的雜誌照時尚又溫馨、好看，不難看出一家五口的好感情，其中，10歲大女兒張楚兒遺傳港姐媽咪的高顏值，8歲的張信兒五官和氣質也相當清新，姊妹倆的臉蛋神複製父母，讓張晉噴父愛直呼：「這五個人長得挺像的，這全家福值得留念」，蔡少芬則幽默向老公、兒子喊話：「最大和最小的，你們要永遠保護中間三位啊！」

張晉、蔡少芬一家五口的全家福照，也吸引網友留言狂推：「一看孩子就知道爸媽是原裝的」、「一家子顏值都好高，女神太幸福了」、「高顏值的一家人」、「被娘娘一家甜哭，三個小朋都好可愛」。