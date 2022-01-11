47歲大陸藝人黃渤過去以《鬥牛》封神金馬影帝，出道21年精湛的演技讓許多影迷印相深刻，生性活潑的他談吐十分幽默，高EQ的對答總能擦初不同「笑果」的火花，逗笑一票觀眾粉絲。近日有大陸網友挖出黃渤過去接受採訪的影片，當時記者問他：「林志玲和高圓圓誰更漂亮？」黃渤憑著一句「機智答覆」神回應，不僅讓他成功逃脫這道「送命題」，情商超高的幽默談吐更獲得一片好評。

黃渤與台灣「第一名模」林志玲因拍攝電影《101次求婚》而熟識，在戲裡戲外都展現了絕佳默契，而電影結束後兩人也成為了好友，當時林志玲還曾在公開場合說過，自己「特別想嫁給黃渤」，可惜當時黃渤早有家室，一度引發不少網友討論，多少說明了黃渤具備相當的魅力，才能讓志玲女神講出這番話。

然而在某次訪談中，黃渤竟突遭記者詢問：「你覺得林志玲和高圓圓誰更漂亮？」沒想到他卻幽默表示：「平常我聽到兩位女神的名字，都會暈眩好一會兒。現在你一下子把她們兩個人的名字都說出來了，給我造成了中毒的暈眩感，我得好好緩緩」機智的答覆成功化解了尷尬的「送命題」。

這段高情商答題經重新曝光披露，立刻引來大批網友的好評，紛紛讚賞黃渤「語言的藝術」，認為兩邊都不得罪又能成功脫身，實在高招。事實上，黃渤幽默又高情商的發言早已不是新話題，某次他又被記者開起外貌的玩笑時：「如果一個人的美貌是罪，那麼你覺得你的長相會判什麼刑？」黃渤率直坦言：「當庭釋放」，幽自己一默，同時也笑翻了現場觀眾。

黃渤畢業於北京電影學院，以喜劇演員聞名，主要電影作品有《瘋狂的石頭》、《瘋狂的賽車》、《鬥牛》、《人再囧途之泰囧》、《西遊·降魔篇》、《心花路放》、《親愛的》、《尋龍訣》等。黃渤2009年以《鬥牛》獲得金馬獎影帝，與徐崢、鄧超、吳京並稱為「票房四巨頭」。