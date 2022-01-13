中央公布確診的桃園市案例17630銀行行員，在10日發病前兩天的8日下午3時至5時，曾到新竹縣關西鎮的高平番茄農場和十全草莓農園，竹縣衛生局昨獲報立即通報環保局前往消毒。兩處足跡點皆有出入管制、戴口罩，當天遊客稀少，未有近距離接觸，目前匡列兩處共10名員工自我健康監測並採檢。

案17630銀行員曾到關西採草莓，竹縣環保局在的高平番茄農場消毒。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

衛生局表示，案17630足跡8日下午3時到5時，在關西鎮高平番茄農場採草莓，停留約30分鐘，十全草莓農園停留約30分鐘。