確診銀行員新竹足跡＋2 曾到關西2農場採草莓 11:542022/01/13 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 案17630銀行員曾到關西採草莓，環保局在十全草莓農園消毒。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央公布確診的桃園市案例17630銀行行員，在10日發病前兩天的8日下午3時至5時，曾到新竹縣關西鎮的高平番茄農場和十全草莓農園，竹縣衛生局昨獲報立即通報環保局前往消毒。兩處足跡點皆有出入管制、戴口罩，當天遊客稀少，未有近距離接觸，目前匡列兩處共10名員工自我健康監測並採檢。 案17630銀行員曾到關西採草莓，竹縣環保局在的高平番茄農場消毒。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真） 衛生局表示，案17630足跡8日下午3時到5時，在關西鎮高平番茄農場採草莓，停留約30分鐘，十全草莓農園停留約30分鐘。 疫情升溫 新竹縣即日起無法保持距離場合 不分室內外均須帶口罩 新竹縣8日加開疫苗1、2劑隨到隨打 接種就送超商200元禮券 #聯邦銀行 #健行分行 #銀行群聚 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 元旦連假湧人潮 苗栗採草莓車潮每小時超過2千輛 17:572022/01/02 生活 免費流感疫苗開打 新竹縣尚有8000劑可接種 16:302022/01/07 生活 新竹縣春節檢疫專案供6次公費採檢 嚴格執行防疫旅館總體檢 17:082022/01/05 生活 竹縣校園恢復午餐隔板 賣場和市場禁試吃、邊走邊吃 14:102022/01/11 生活 新竹縣6醫院加開疫苗專診 未設籍也能打可領200元超商禮券 12:372022/01/09 生活 喝好水公投掀波 林智堅嗆楊文科 竹縣府回擊 04:102022/01/13 地方新聞 疫情打亂生活 竹縣義民高中廣設科舉辦「藝情爆發」畢業成果展 15:512022/01/12 寶島 不分室內外 竹縣下令全程戴口罩 04:102022/01/08 地方新聞 新竹縣工務處長 涉嫌收賄15萬遭桃檢聲押獲准 17:072022/01/08 社會 改善竹科周邊塞車惡夢，寶山科環路拓寬動土 10:492022/01/10 區域情報-新竹 強化春節防疫 竹縣防疫旅館總體檢 16:462022/01/05 生活 生活熱門新聞 聯邦銀群聚未爆彈恐掃到台北 員工曝：總公司來查過帳 - 生活 台灣無法承受再升三級警戒 台大醫點名這些產業：會倒一堆 - 生活 毒班機一堆人確診 陰性證明都假的嗎？醫揭3關鍵 - 生活 不同組合第三劑怎選？醫：打這款副作用比心肌炎嚴重 - 生活 停課7校別猜了 桃園教育局官網全公布 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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