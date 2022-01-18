一名女網友發文爆料大嫂的誇張行徑，表示媽媽沒有先問過，就到大哥大嫂新家主臥上廁所，被大嫂埋怨，女網友與哥哥責備大嫂大驚小怪，大嫂為此跑回娘家，還要求女網友與父母都要向她道歉才肯回去。結果女網友哥哥霸氣回應「不可能！」還說不想回去就離婚，讓女網友直呼「帥」！

一名女網友在爆料公社匿名App以「我晉升為『毒菇』的這件事」為題發文，她表示大哥大嫂搬新家，她與爸媽特地北上慶祝。但媽媽「擅自」在去主臥上洗手間，而不是用客廳旁的洗手間，被大嫂臭臉抱怨。

原PO為此罵大嫂太矯情，自己的家人又不是外人更沒有傳染病，就算媽媽沒先告知，也沒必要對長輩口氣這麼差。哥哥買飲料回家後也責備妻子大驚小怪，結果大嫂竟然氣哭跑回娘家。

大哥打算去接大嫂回家，竟要求公公、婆婆和原PO都要向她道歉，否則不回去。親家母則說女兒從小有潔癖，連娘家人都不敢動她的東西。

結果原PO哥哥霸氣表示：「要不要回來隨便，不想回來就離婚吧！要我妹和我父母道歉？不可能！讓原PO讚嘆哥哥「帥」。雖然大嫂最後還是讓步回到他們新家，但卻偷瞪原PO，彷彿她是惡毒的毒菇，讓原PO哭笑不得。

網友看完則回應：「下次去尿到馬桶邊緣，還要灑幾滴在地板」、「這個大嫂有病！我也很龜毛不喜歡人家用我的廁所，但是是自己的親人，又是長輩忍一下等離開再清潔不就好了，有什麼好大驚小怪。」。