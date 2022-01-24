28歲男歌手謝震廷過去曾在選秀節目《超級星光大道》中，以優越的音樂實力與創作天分受到評審青睞，之後便踏入演藝圈，首張專輯就獲得金曲獎「最佳新人獎」的肯定，受到不少粉絲支持。不過，近幾年鮮少公開露臉的他，日前卻在個人社群平台上透露自己的病情，甚至一度將自己關在家中長達一個月沒有出門，嚇壞許多粉絲。

謝震廷23日罕見在個人IG上抒發近況，表示「我的病情並不樂觀，足不出戶、隔絕外界長達近一個月，我不知道乖乖服藥後的我是清醒的，還是癱在床上盯著天花板流淚的我是清醒的」，文中他還透露腦中會不斷浮現「人為何要活著？」、「活著的意義是什麼？」卻找不到解答等懷疑人生等問題；後面他還貼出自己寫的歌詞並表示「我的很難會肯定自己的作品，但這首歌真的很美、很好聽，但也真的好痛」，最後他也希望他所分享的故事不會被時間遺忘，並讓人獲得安定與啟發，以及繼續向前對抗這個世界的勇氣。

而不少粉絲看到後都感到相當憂心，紛紛留言「辛苦你了，這個世界對敏感的人來說不容易。你很棒，不要忘了，更要把你的細膩和敏銳放在，愛你的人身上喔」、「做自己喜歡的事 不放棄真的很棒喔」、「你真的很厲害因為你的音樂讓我能繼續撐著」、「震廷你真的很棒哦～我們大家一起陪伴一起療癒」引起網友熱議。