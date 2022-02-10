新冠肺炎本土疫情連環爆，根據中央流行疫情指揮中心統計，目前尚未監測期滿的本土個案中，共有9條不明感染源傳播鏈，為近日的家庭群聚、礁溪長榮案、樹林電子廠等。今指揮中心也公布最新定序結果，其中礁溪長榮案的病毒序列的來源疑為美國，而圓山飯店案則疑來自中東、南歐。

根據指揮中心統計，目前尚未監測期滿的不明感染源傳播鏈共有9條，為板橋家庭群聚、汐止手搖飲店員、高雄家庭群聚、跨縣市家庭群聚、農家樂、大同公司、日翊物流、礁溪-高雄諾貝爾、樹林電子廠。另圓山飯店群聚案感染源也不明，不過已在今日監測期滿。

醫療應變組副組長羅一鈞今也公布最新疫調結果，板橋家庭群聚案中，打工妹妹的病毒量下降、N抗體陰性，研判已過急性期，可能是指標個案，發病時間算早，不過其媽媽的發病日更早，是1月31日，還需要進一步接受抗體檢驗和定序。

針對礁溪長榮傳播鏈，羅一鈞表示，我們沒有比對出一模一樣的全基因序列的病毒，但是序列看來以美國移入居多，從序列差別1、2位點比較的話，確實有比對到1位在入境後確診、在宜蘭檢疫、住過2天防疫旅館的個案，個案入住時間是1月1日到1月2日，很快就到醫院隔離，時序上和礁溪的後續個案沒有重疊。

針對該旅館，羅一鈞表示，我們也進行2輪全面PCR採檢，沒有發現有員工染疫，目前處於沒有比對到完全一致、疑似個案的情形，不過大概知道以美國來的可能性最高。

至於另一起房仲、圓山飯店及點點幼兒園傳播鏈，序列和土耳其、西班牙的Omicron比較接近，但是沒有比對到任何全基因序列相差1、2位點內的個案，我們也針對雙北地區，同時段的檢疫的個案比較，也沒有比對到相近的個案，只知道這起群聚的來源是從中東、南歐來的可能性較高。目前就已知的個案中，還沒發現明確的源頭。