中信兄弟啦啦隊「PS女孩」Passion Sisters人氣成員短今（胡馨儀），擁有173cm高䠷身材及甜美外型，使她圈粉無數。昨（19）日她透露，某次搭捷運時竟遭陌生男子「偷拍裙底」，且影片已在多個網站瘋傳，她氣得前往派出所報案，直言「對人性感到失望」，請求大家別再轉傳散布。

短今在IG有著20萬人追蹤，19日在社群突上傳一張到警局報案的照片，她在社群表示「12日時，收到一位粉絲傳來影片，內容是她2020年7月在捷運站搭手扶梯時被偷拍裙底的畫面，雖然影片中我有穿安全褲，但是拍攝者故意將相機換很多角度，並且假裝問路，拍攝我的正臉，在多個網站上散佈」；短今透露，在多天的蒐證後，於今天完成報案。她也請網友不要再轉發、散佈，造成二次傷害。

短今對於偷拍事件感到，「對人性感到失望，感覺有層霧矇住了我的前方，謝謝我的姐妹們一路陪伴、安慰我，謝謝為我蒐證的所有球迷朋友。」透過大家的安慰短今也稍稍釋懷寫下「沒有下不完的雨，希望我的晴天趕快來，把發布者、散佈人繩之以法。」

短今搭捷運遭人偷拍裙底，影片遭瘋傳已完成報案。（圖/短今IG）

網友對於短今遭到偷拍的事件留言表示「長今加油，絕對不能姑息，要好好保護自己」、「偷拍者真的很過份 短今辛苦了」、「把壞人通通抓起來！」、「真的噁爛透了，加油我們挺妳」、「只能說台灣法律有太多不合時宜的現象，到底是在保護良民？還是縱容犯罪者？老百姓只能自求多福。至少自己要硬起來！」，讓網友齊聲撻伐偷拍者。