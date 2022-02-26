俄羅斯出兵攻打烏克蘭，美國至今未派兵援烏，引發全球關注。政治大學外交學系主任盧業中表示，美國對此事的反應可見其「無意當世界警察」，這反映了美國民意的轉折，美國人民不希望自家部隊受到任何損傷，故美國避免跟俄羅斯直接硬碰硬，從一開始目標設定就相對保守。

盧業中今日（26）接受香港媒體《中評社》訪問表示，美國表面上沒有實際出兵援助，但周邊效應都有達到美國自己想要的效果，故以美國本身的標準來看是成功的；整體而言，美國本來的目標設定就相對保守，可見在烏俄事件上，美國並沒有要當過往世界警察的角色。

針對烏克蘭總統澤倫斯基痛訴，俄羅斯入侵後美國、北約都未派兵協助，讓烏克蘭被迫孤軍奮戰，盧業中指出，美國在五個緊鄰烏克蘭的國家都有駐軍，但在波羅的海三國愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛，卻只在立陶宛駐軍，原因是愛沙尼亞、拉脫維亞都跟俄羅斯接壤，只有立陶宛沒有，這麼做是為避免讓俄羅斯覺得有威脅性。

針對美國遲未出兵，盧業中分析，俄烏之戰從某些角度來看是鞏固美國的領導地位，第一，證明美國情報是準確的，俄羅斯真的出兵攻打烏克蘭；第二，各國在此事件重新發現美國的不可替代性，這會讓歐洲國家願意做一些符合美國利益的事。至於美國未出兵的原因，盧認為這代表美方「無意當世界警察」，他們自始至終就沒想跟俄羅斯硬碰硬，並未想在此事上扮演「世界警察」。