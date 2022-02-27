大陸導演王岳倫和主持人李湘結婚12年，育有1女Angela(王詩齡)，2013年時他曾帶著愛女出演親子實境節目《爸爸去哪兒》，好丈夫、好爸爸形象深植人心，不料幸福家庭卻在去年因離婚破局，而近日王岳倫被拍到與一名年輕妹子現身機場，被八卦媒體瘋傳離婚後秒交網紅新歡，王岳倫不忍了，發表了聲明一吐怨氣。

王岳倫被爆離婚後隨即交往網紅辣妹，因此受到批評輿論，而他日前打破沉默，在微博發表了聲明，吐露離婚恢復單身後這段時間，屢屢受到各路媒體「關愛」，不斷跟拍以及所謂的曝光，讓他深感無奈，「我做為曾經的明星家屬，現在只想做一個普普通通的人」，直言未來最重要的，是照顧跟陪伴女兒Angela，以及發展事業。

王岳倫業澄清，在網路上的那些傳聞並非事實，「請某些網紅什麼的不要瞎炒作！請不要胡編亂造！當然我也不想成為別人茶餘飯後的話題，只想安靜的生活」，表示離婚後跟前妻李湘的關係仍如親人，一起給女兒無私的關愛和照顧，如今孩子過得快樂開心，盼外界能給Angela一個安靜友善的環境和空間，他作為父親也會以身作則，努力工作，「成為一個讓女兒感到驕傲的好爸爸！」。

對於被拍到跟王岳倫現身機場的女子身分，雖然王岳倫沒說出這名網紅是誰，但網上瘋傳是擁有超過50萬粉絲的網紅「花珊珊」，對此，花珊珊也po文駁斥：「腦子和眼睛一個都沒有嗎？洗洗睡」，狠嗆認錯人亂說話的網友，後來又說：「要炒我也不跟你炒啊」，疑似是在反擊王岳倫聲明中的「炒作說」。