雲林縣虎尾鎮與土庫鎮重要聯外道路雲95線，因年久失修路面破損嚴重，經常發生機車騎士摔倒意外，雲林縣長張麗善7日在虎尾鎮舉辦「雲95線土庫至虎尾道路改善工程」說明會，將編列1810萬元進行改善，改善長度2300公尺、寬度10公尺，打造安全的交通網絡。

鄉道雲95線不僅連結土庫與虎尾2鎮，也是通往西螺鎮及二崙鄉的聯絡道路，車流量相當大，路面因老化產生許多龜裂與坑洞，不僅影響行車舒適度，更造成行車安全疑慮，地方要求改善聲浪不斷，雲林縣政府因此編列1810萬元經費規畫修繕，由張麗善、虎尾鎮長丁學忠等人向民眾說明。

張麗善表示，雲95線改善工程分2案執行，虎尾鎮三合里至78號快速道路段（2k＋301至3k＋200）經費860萬元，由縣政府補助虎尾鎮公所辦理；78號快速道路至158甲段（3k＋200至4k＋600）經費950萬元，由縣政府負責發包。改善後將讓縣民們的行車更加安全舒適。

丁學忠指出，虎尾鎮人口眾多，且位於雲林縣中心點，往返車輛相當多，不少民眾從外縣市開車回鄉，行經雲95線時都抱怨連連，為了大家的行車安全與發展觀光休閒產業，有必要持續改善周邊交通網絡，打造虎尾成為友善慢活城市。