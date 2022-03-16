駐俄羅斯代表耿中庸因外交部長吳釗燮一篇批判俄羅斯的個人推文，被俄羅斯外交部「叫去訓斥」。對此，吳釗燮回應表示，只是正常意見交流，沒有提到推文。前淡大俄羅斯研究所所長戴萬欽指出，現在還不是最壞的情況，而最壞的情況是，俄羅斯除了撤館之外，還可以減少我駐俄辦事處名額。

戴萬欽16日在政論節目《新聞大白話》中表示，目前在國際微妙的情況下，美國要我們適度表示制裁，我們就適度表示，不必過於激烈。以長期來說，我們應該要跟俄羅斯人民進行文化、學術、經濟合作。俄羅斯召見我們代表耿中庸，而我們的外交部長前一陣子也召見俄羅斯代表，對烏克蘭情況表示關切，雙方都有召見。

戴萬欽接著表示，現在還不是最壞的情況，最壞的情況是，俄羅斯會不會考慮不要台灣設立台北辦事處。幾年前，台灣有團體邀請車臣私人來訪，俄羅斯曾經放話說，如果台灣給他們簽證，他們就要撤離台北辦事處。但是目前為止，俄羅斯和台灣都沒有這個意思，但是雙方的關係可能會因為這樣而淡化許多。

戴萬欽指出，我們在莫斯科也派駐很多人，和俄羅斯最壞的情況，除了撤館之外，還可以叫台灣減少名額。比如俄羅斯打烏克蘭之前，就叫美國公使離境；聯合國安理會投票之後，美國又請俄羅斯在聯合國安理會的12個外交官離境，所以這種互逐外交官，是國際常有的事情。