小宇百忙中抽空親手打造飾品。（陳俊吉攝）

小宇百忙中抽空親手打造飾品。（陳俊吉攝）

小宇對於飾品款式設計很有自己的想法。（陳俊吉攝）

小宇（宋念宇）睽違4年推出新專輯《無視Be Nothing》，溫暖真摯的嗓音一如既往，且他堅持多年的低調作風同樣不變，穩交圈外女友但拒絕分享私生活的信念從未動搖，小宇直言：「有些人什麼都能分享、生活就像真人秀，但對我而言不是，我的家人、朋友、愛人都不應該因為我的角色而去承受壓力，否則他們不是很衰？」

他認為每個人分享自己的人生都有底限，「親人朋友和我的相處，不是一個需要被大家拿來公開討論的事，當然我沒辦法去控制別人討論，所以唯一能做的就是選擇不說」，希望外界無視小宇的生活，只求不要無視他的音樂，「很多私人的事情不說，並不是我要刁難任何人，而是要保護所有我在乎的人，我甚至可以做到即便所有媒體都不寫我的新聞也沒關係」。

一直以來，小宇總以「不要為了自己覺得對的事而去傷害別人」自律，他用同樣觀念經營和女友的感情，就不容易吵架？小宇笑回：「不要看我這樣（個性溫和），我還是有脾氣的，只是我會選擇不發脾氣，生氣會傷身體或產生額外問題，何必浪費時間去消耗彼此的感情。」以溝通取代爭吵，是他和女友感情保鮮的方式。

小宇為了本報專訪，宣傳期百忙中抽空親手打造飾品，挑選材料、樣式設計都有他自己的想法，不難發現小宇的審美觀，鍾愛素雅大方兼具實用性。受訪時聊到他今年有機會和同樣去年發片的師兄蕭敬騰入圍金曲獎最佳國語男歌手，覺得誰的贏面大？小宇笑喊：「當然是我，我比較卓越啊！」但他最希望和師兄一起站上台受封雙歌王，打破金曲典禮紀錄，「這個亮點媒體多好寫啊」。