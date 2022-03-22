國民黨台北市議員羅智強展開「1000公里傾聽桃園」活動，卻傳出「圍強計畫」，不准黨籍地方人士參與相關活動。對此，無黨籍立委高金素梅表示，她不認為會有所謂的「圍強計畫」，指其應僅是謠言，更強調與羅走入基層、傾聽民意，這2000多年前在《禮記》與《尚書》早有記載，面對這些寫下政治核心哲學的古聖先賢，她感到「慚愧啊」三字心聲。此文迴響熱烈，獲得超過8000個讚與大批網友認同。

高金素梅21日在臉書發出影文指出，在「圍強計畫」的謠言中，她安排了3天2夜的桃園市復興區行程，響應羅智強的「1000公里傾聽桃園」。高金強調，千里行腳傾聽民意，她不認為會有所謂的「圍強計畫」，「怎麼會有人去圍堵另一個人傾聽民意呢？」

高金素梅表示，她和羅智強3天2夜走遍復興區的10個里，從桃園宜蘭交界到桃園新竹交界，再走到復興區與大溪區的交界，民眾都對伸出雙手熱情歡迎他們，並傾訴著內心的不平與憧憬。高金強調，政治是眾人的事，政治本該行走基層、發掘問題、解決問題；劃黨自限、劃派為牢，這都不是真民意。政治的核心哲學早在2000多年前的《禮記》與《尚書》就有記載，面對這些具前瞻視野的古聖先賢，她只能嘆「慚愧啊」。

此文發出後，影片觀看次數破2.6萬次，並獲超過8500個讚、超過310則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「羅智強加油！高金素梅加油！」「高金委員的無私使人敬佩！」「高金委員真是說得太好了」、「喜歡妳的始終如一！我們一起加油！」「高金委員最後那一句『慚愧呀！』深深打動我的心」、「還有人想廢國文跟古文呢，真是格局高下立判」。