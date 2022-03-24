65歲女星陳美鳳出道多年，外型始終維持在一定水準，被封為「台灣最美歐巴桑」，連部分日本人都猜她大概27歲左右。儘管桃花旺，但其中卻有已婚男死纏爛打，陳美鳳今（24日）就在臉書簡短分享感情觀「女人愛自己才有人愛」，引起熱議。

根據《鏡週刊》報導，陳美鳳自爆身邊不少追求者，包括有家室的，即便婉拒人夫，對方仍不放棄，還說只要每天互傳簡訊「隔空曖昧」就好。

陳美鳳今（24日）有感而發地在臉書寫道：「女人愛自己才有人愛，做個獨立、溫暖、捨得的可愛女人呦！」並配圖自己在陽台做瑜伽的照片，可以看到她的身材纖細又勻稱，尤其是那雙鉛筆腿，根本完勝一堆年輕美眉，讓不少女星都留言誇讚，像是崔佩儀：「美女真的懂得保養」、龍千玉：「怎麼能這麼軟Q啊，好美好美的線條喔」向娃：「被愛就是幸福」，就連劇中丈夫、男星洪都拉斯都猛誇：「腿又長了」。

事實上，陳美鳳47歲曾結過婚，對象還是初戀David，想不到男方卻當她是搖錢樹，為了擺脫這場像噩夢般的婚姻，陳美鳳花了6千萬消災，如今離婚6年多，她始終保持單身，但內心還是嚮往著一份成熟又珍貴的愛情。