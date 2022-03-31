「家庭世交婚姻真的會幸福嗎」，有名人妻在網上發文，她表示生在非常傳統家庭，連婚姻也是透過父母安排的「家庭世交婚姻」，但是，結婚已過3個月，她的老公總是以出差、回家太累等理由，拒絕和她行房，讓她吶喊「尪我憋不住啊」，最後無法忍受被老公如此對待，斷了這段婚姻；網友表示「他是同性戀吧」、「有溝通過嗎」。

有名人妻在「匿名公社」匿名發文分享，她表示生在非常傳統保守家庭，父母都是老師，大學時期她也沒談過一場戀愛，大學畢業後她被父母安排認識現在的老公，她提到父母與公公、婆婆有幾10年的交情，她老公也非常孝順，在雙方父母撮合之下，也覺得老公人還不錯，便答應這場有家庭世交的婚姻。

人妻想到婚後應該是幸福的，豈料，結婚當晚她的老公喝醉，堅決不和她行房，隔日又藉口被公司派去出差，得馬上出發，一出差就是半個月；她終於等到老公回來後，老公又提出工作太累，吃飽飯就跑去床上睡覺，她心想或許工作真的太累了。

有名人妻和老公結婚3個月從未行房，老公的各種理由讓她很灰心，忍痛斷了這段婚姻。（翻攝自匿名公社）

隔日她做好早餐，不見老公吃一口又匆匆忙忙出門，讓她非常灰心表示，從小被父母教育恭謙禮讓賢良淑德，而且也把家裡收拾得乾乾淨淨，但是一個月中有20幾天以有事不回家睡，其餘在家時間便以太累為理由倒頭就睡，結婚已經過3個月，她感到很羞恥，無法忍受被老公這樣對待，決定選擇離婚。

文章一出，網友紛紛表示「不必感到羞恥」、「100%同志無誤」、「離了好，放彼此一條生路」、「他是同性戀吧」、「有溝通過嗎」、「恭喜你了！我想你老公一定是處男，而且還不會出軌的那種」、「會不會喜歡男人」、「這麼誇張的事現在還會發生」、「娶妳只是應付家裡逼婚而已」。