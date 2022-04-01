擁有中東混血基因的YouTuber蕾菈（Lyla），是「反骨男孩」成員之一，因外型神似鄧紫棋，有小鄧紫棋稱號，外型美豔性感又敢言的她，在網路擁有超高人氣，她有一系列影片主題是互換穿衣風格，找來不同類型的女嘉賓，互相交換衣服穿，展現與平時不同的面貌，讓人耳目一新，昨晚她公布新片，找來同樣辛辣的薔薔，兩人之間碰撞出來的火花引起熱議。

蕾菈近期邀請藝人薔薔拍攝「互換衣服」的系列影片，路線相似的兩人都以直白發言與性感身材聞名，薔薔講話速度快，攻擊又猛烈，很會丟球做綜藝效果，一開始就讓蕾菈招架不住。聊到兩人準備的衣服，薔薔說「妳兩顆那麼大顆在那邊，我都是走自然路線，聽說妳要來穿我衣服我就有點害怕，我怕妳把我（衣服）撐爆了。」發言一出，就讓蕾菈慌到不行。

薔薔一開始就拿出重量級的戰服，上衣是透膚款，僅有胸前兩塊布料是能夠遮擋的，直接把蕾菈嚇傻。而蕾菈幫薔薔準備的是緞面款長裙褲裝，開衩開到大腿根，胸前深V造型，搭配高跟鞋，襯托出薔薔的高挑身材，顯現出她的「高級美」；一出場就被工作人員狂讚有女王氣勢。

（來源／我是蕾菈I'm Lyla youtube）

有去隆乳的蕾菈胸前兩球超挺，裡面是透膚款蕾絲上衣，外面罩白色西裝外套，性感中帶著幹練的氣質，氣到薔薔直接拿出玩具槍指著蕾菈問「妳怎麼可以把我的衣服穿那麼情色？我要打爆她的奶。」薔薔表達自己的穿搭理念，因為蕾菈胸部太大，配個外套就會比較有氣質，不然看起來就很像檳榔西施。

兩人互換的衣服雖然風格上有些相似，但巧思都不一樣，都能完美消化對方帶來的衣服，從露背裝到小禮服，工作人員一看眼睛都亮了。網友也狂讚雙姝「蕾菈挑選的衣服真的都有襯托出薔薔的氣質與身材優勢，太棒了，薔薔的衣服穿在蕾菈身上性感又帶點溫柔魅力」、「薔薔真的穿甚麼都好看，兩位身材都超好的」