日本知名女優三上悠亞，擁有甜美臉蛋與傲人F級傲人身材，由女團SKE48退出轉戰AV界，人氣一直居高不下，除了被封為「國民AV女優」，社群網站更超過百萬粉絲追蹤，除了本業她還有斜槓副業，為網路服飾品牌代言，日前她曬出兩張穿泳衣的美照，除了甜美臉蛋，胸前深邃的事業線也是一大亮點。

昨（30）日三上悠亞在Instagram限時動態發布最近現況，今年28歲的三上悠亞，依舊看起來很年輕，只見她棕色長髮用緞帶綁起，髮間用蝴蝶結造型裝飾，櫻桃造型的耳環，整體造型非常精緻，這張照片的重點莫過於她身上的泳裝，三上悠亞穿著粉色的小可愛，F級的好身材呼之欲出，雪白的肌膚和飽滿弧度讓粉絲看到血脈賁張。

另一張照片中，三上悠亞頭戴草帽，耳環換成華麗風格的珍珠造型，配上她精心打造的美甲，給人一種休閒感，照片只露出腰部以上，小腹平坦沒有一絲贅肉，垂墜感的泳衣讓她看起來格外清純，她寫下：「很喜歡今天的拍攝，明天還有直播，所以今天我要早點睡。」

三上悠亞對著鏡頭露出無辜表情。（圖／三上悠亞Instagram）

三上悠亞對著鏡頭自拍。（圖／三上悠亞Instagram）

除了泳衣拍攝，日前她和日本的Youtuber卡諾（カノックスター）合作拍片，以換裝為主題，三上悠亞大方標示出自己目前的身高是160公分，希望能給其他差不多身高的女孩，在穿搭上面的靈感。

三上悠亞在Youtube展現穿搭。（來源／ゆあちゃんねる! 三上悠亜オフィシャルYoutube）

影片一開始她只穿著平口小可愛和安全短褲，一連換了好幾套衣服，皮外套、綁帶碎花洋裝等，展現小女人的穿搭風格，還貼心說可以在什麼場合穿，款式都相當大方優雅，表現出和平常不同的面貌。