香港女星白雲以傲人E級上圍、甜美臉蛋，而擁有「波神」的美名，不過身為性感女神的白雲，近日卻被爆與「前香港先生」江俊霖的婚姻亮紅燈，傳出因夫家不滿白雲穿著裸露，小倆口並已在去年低調離婚，對此，白雲沒有多做回應，而不吝嗇展現性感的她，則照常在IG曬一系列解放事業線辣照。

白雲2016年與交往5年的「前香港先生」江俊霖（Kelvin）結婚，婚後白雲也不吝嗇曬恩愛，不過白雲近年卻鮮少曬出與老公同框照，加上有港媒傳出，夫家長輩不滿白雲穿著裸露，儘管江俊霖多次出手解圍，但小倆口最後仍不敵個性不合而在去年低調離婚，對此，白雲則沒有對外回應。

白雲懶理婚變傳聞，不吝嗇展現性感的她，則在IG曬一系列解放事業線辣照，只見白雲上下都大解放，她豪開深V、身穿超短裙，傲人事業線、白嫩美腿全都露，白雲還俏皮對鏡頭嘟嘴並甜喊：「希望妳做個甜甜的夢，夢裡要有我」，畫面和發文都讓網友直呼戀愛了。

白雲雖然對身材相當有自信，不過白雲過去曾透露，她有過一段自我懷疑，小時候很在意別人用異樣眼光看她的胸，她會自卑、掩飾自己的身材，還會改變穿搭，直到白雲意識到「性感是我的最愛，是我從骨子裡就有的東西」，也讓她決定正視自己內心的聲音，不願為了一句「這女人不檢點」而拋棄自己，白雲還霸氣說：「姐姐我就是性感。每分每秒，穿什麼都可以性感」，她也強調：「自己是這個世界上最不丟人的」。