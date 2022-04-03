藝人吳奇隆近年把演藝重心放在大陸，交出多部戲劇和真人秀作品，不過51歲吳奇隆日前卻遭指臉型變圓潤、身材發福，甚至腫到沒脖子，吳奇隆被酸昔日的男神模樣已回不去，而事隔2個月後，吳奇隆臉蛋不只瘦了一圈，整個人還神奇回春。

吳奇隆2月上陸綜被嫌發福崩壞，只見吳奇隆的臉圓了一些、冒雙下巴，甚至幾乎看不到脖子，吳奇隆還被形容是「變大叔」、「崩壞」、「幸福肥」，但也有粉絲替他喊屈，認為應是拍攝角度的關係，才把吳奇隆拍胖了。吳奇隆事後曬出一字馬絕技，並幽默自嘲是：「靈活的胖子」、「胖子中算靈活」，高EQ回應逗樂網友。

吳奇隆日前遭指發福。（圖／取材自微博）

吳奇隆近照曝光。（圖／取材自微博）

而事隔2個月後，吳奇隆昨（2日）則在微博曬出近照，只見吳奇隆瘦了不少，臉蛋小一圈，瓜子臉型相當明顯，整個顏值還神奇回春，吳奇隆完全看不出是51歲的半百大叔，整個人看起來相當青春。

其實，吳奇隆不只身材和顏值引發熱議，他與妻子劉詩詩日前還無端遭陸網影射婚姻亮紅燈，讓吳奇隆、劉詩詩不堪其擾，雙方以「我們一直都很好」，共同發聲徹底闢謠，事後也有網友跳出來緩頰，表示就在「隆詩」傳出婚變的前一天，兩人就被直擊一起現身咖啡聽，寵妻的吳奇隆貼心幫劉詩詩注意身邊狀況，夫妻互動散發粉紅泡泡，也讓婚變的傳聞不攻自破。