董璇是大陸知名氣質女星，她在2019年與男星高雲翔結束婚姻後，便積極把生活重心放在工作和照顧女兒上，在戲劇、綜藝都有亮眼表現，親民的董璇也不吝嗇分享生活日常，董璇昨（2日）則曬出一系列高難度運動照，董璇四肢纖細、身材零贅肉，完全看不出她已是42歲的熟女。

董璇昨在微博發文寫下：「春天了，別睏了」，並曬出一系列運動照，只見董璇頭綁高馬尾，身穿黑色貼身上衣和運動褲入鏡，董璇伸手、拉腿或是下腰等高難度動作樣樣來，董璇手臂、美腿纖細，身上看不出一絲贅肉，前凸後翹身材相當不科學。

董璇曬運動照，零贅肉身材超不科學。（圖／取材自董璇微博）

董璇曬運動照，零贅肉身材超不科學。（圖／取材自董璇微博）

董璇整體狀態極佳，她還不忘向粉絲喊話要：「練起來」，而董璇每個動作看起來都臉不紅氣不喘，也讓網友看了都驚呼：「真是自律，難怪身材這麼好」、「動作難度好高」、「董璇狀態真的好好喔，身材也棒棒」、「太美了璇」。

其實，董璇凍齡狀態引發討論已非首次，她日前為戲扮演美人魚，董璇身穿白色細肩帶比基尼、腳套魚尾巴，大秀美胸和小蠻腰，董璇在水中游泳的畫面唯美，彷如是真的美人魚，儘管董璇當時只是客串，但仍掀起一波討論。