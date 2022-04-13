受全球新冠疫情、俄烏戰爭、通膨影響，全球貨運、原物料價格瘋狂上漲，也影響到國內養殖產業。農委會主委陳吉仲表示，今年是繼上世紀能源危機50年以來，糧食危機是最顯著的一年，今年3月玉米到岸價每公斤10元，預計8月會來到13元，豬肉、雞肉到時一定會漲，不然農民一定會虧。

陳吉仲今日接受Yahoo TV《齊有此理》專訪表示，自上世紀能源危機以來，今年是糧食最嚴峻的一年，影響因素包含通膨升息、台幣貶值、新冠疫情、船運塞港、氣候變遷、戰爭等，今年挑戰特別大。

陳吉仲：現在雞蛋鴨蛋豬肉白肉雞都在漲，美國禽流感加劇，俄烏戰爭讓原物料船運大漲，白肉雞也漲，應該先確保國人要吃的農產品都的滿足，量要先有。

陳吉仲說，烏克蘭產的玉米佔全球貿易量3成，玉米已請飼料業者提早下訂單，否則豬、雞、鴨等養殖產業都會受到重擊，現在消費者吃的每口台灣豬、雞等都是大家的努力。

陳吉仲說，去年玉米到岸價格已經比前年漲了4成，今年3月到岸價格每公斤10元，已經確認8月會漲到13元，玉米一漲飼料也跟著漲，到時候肉價也必須漲，漲價農民大虧就無法生產，到時國外進口的反而更貴。

陳吉仲表示，面對國內糧食供應，首先要確保肥料、種子、農藥、農漁畜產品供應無虞，例如今年要種植5萬公頃的玉米，以及老舊米替代飼料超過50萬公噸，當量足之後，最後才尊重市場機制，但是政府還是可以窮盡一切辦法讓價格不要長那麼快，例如飼料營業稅降為零等。

問及上海封城導致很多人餓肚子，陳吉仲說，上海的問題出現在「分配」，中國大陸也是糧食進口大國，在國際搶糧也成為全球糧食價格上漲的因素。