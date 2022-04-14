台北市長柯文哲任內捷運建設近乎掛蛋，其中環狀線南北環段因招標失利難在年底開工，還恐因原物料上漲追加300億預算，東環段發包至少再等2年、2031才通車，議員李明賢諷屆時他都拿老人票了。由於北市主導的民生汐止線，因系統整合問題需等基隆捷運、汐東線規畫完畢後才動，讓友柯議員陳建銘直搖頭，批評北市不能一天到晚在等基隆、新北。

台北市議會交通委員會今早邀集捷運局進行工作報告，李明賢關心攸關內湖交通的東環線何時動工，但捷運局長張澤雄表示，要視中央審訂結果，核定後辦理細部設計 還要1年半，最快2年後、2024年才能發包。

李明賢反問，柯文哲一再宣稱東環段是內湖的交通樞紐，卻要等到下任市長的第二年才有新進度，甚至誇口南北環段可在任內、年底動工，恐是錯估時程，高估自己能力。

但張澤雄解釋，東環段是2017年才規畫，速度相較南北環、萬大線更快，中央也沒拖延，且該計畫審議時有很多委員意見要加強，總體而言還蠻樂觀。李明賢則說，倘若2024年發包、2031年通車，感嘆「有生之年恐坐不到」，引發現場驚呼，後來他才改口為到時候要拿老人票搭車，批評市府呼攏內湖民眾。

議員張斯綱則詢問南北環段現況，張澤雄指出，目前7標案中僅1標成功發包，主要是受到大環境影響，物價指數波動較多，但未來應會回歸過往趨勢，未來將和中央反映調整經費，且疫情管制仍在，大家也在瘋搶淺盾工班人力，工期約要延後1、2年。

不過，其實南北環段早在3年前核定，預計2028完工，張斯綱關心會延到何時，張澤雄則說，依目前情況恐延1、2年，約莫是2030年，等於和東環段預計通車時間差不多，讓張斯綱直言等太久，盡量看時間怎樣縮短。

議員汪志冰則詢問標案預算情況，張澤雄則說，南北環7個土建工程為656億，尚未標出的6個案子，不確定要追加多少預算，雖然市府還有110億工程準備金和物價調整費，但目前評估還差2、300億。

陳建銘接著關心北市主導的民生汐止線，張澤雄坦言，北市希望民汐線能一次核定，別只做一段，但新北想快點改善汐止交通，因此搶蓋汐止東湖段（汐東線），該路線將接到文湖線東湖站，民生汐止線另一端則從東湖延伸至市區，並與東環段接軌。

張澤雄也說，東湖進入市區這段，須看汐東線跟基隆捷運如何規畫，因為雙北想做的捷運系統不同，必須整合，否則汐東線、民生汐止線跟基隆捷運若沒整合，未來會有問題，但陳建銘認為民生汐止線應盡快動工，不是成天等基隆、新北，否則永遠不用動。