月14日基隆市長林右昌公布15名新冠確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

月14日基隆市長林右昌公布15名新冠確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

月14日基隆市長林右昌公布15名新冠確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

月14日基隆市長林右昌公布15名新冠確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

月14日基隆市長林右昌公布15名新冠確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

月14日基隆市長林右昌公布15名新冠確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

月14日基隆市長林右昌公布15名新冠確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

月14日基隆市長林右昌公布15名新冠確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

月14日基隆市長林右昌公布15名新冠確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市公布海量確診者足跡，共有15名個案公共活動史公開，案29831在4月8日至10日曾經到愛力士健身運動生活館-微笑館，案29839在4月10日從經到了8個場所，包含知名日式餐飲定食8，案29843在4月10日曾到World Gym基隆信義店，案30157曾到麥當勞、必勝客、拿波里HAMA壽司，案292819，在4月8日曾到基隆地方法院，案29828在4月13日曾到國民運動中心游泳池。