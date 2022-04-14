基隆公布海量確診者足跡 車站、速食店、壽司店都現蹤 15:352022/04/14 中時 陳敬哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 月14日基隆市長林右昌公布15名新冠確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 月14日基隆市長林右昌公布15名新冠確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 月14日基隆市長林右昌公布15名新冠確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 月14日基隆市長林右昌公布15名新冠確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 月14日基隆市長林右昌公布15名新冠確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 月14日基隆市長林右昌公布15名新冠確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 月14日基隆市長林右昌公布15名新冠確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 月14日基隆市長林右昌公布15名新冠確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 月14日基隆市長林右昌公布15名新冠確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 月14日基隆市長林右昌公布15名新冠確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市公布海量確診者足跡，共有15名個案公共活動史公開，案29831在4月8日至10日曾經到愛力士健身運動生活館-微笑館，案29839在4月10日從經到了8個場所，包含知名日式餐飲定食8，案29843在4月10日曾到World Gym基隆信義店，案30157曾到麥當勞、必勝客、拿波里HAMA壽司，案292819，在4月8日曾到基隆地方法院，案29828在4月13日曾到國民運動中心游泳池。 汽燃費、牌照稅別再分不清楚 公路總局教口訣 小鐘與確診者「全程無罩」直播 PCR檢驗結果出爐 #298 #曾到 #10日 #4月 #基隆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 帛琉海洋大會 蔡政府一石二鳥 04:102022/04/14 時論廣場 台南＋19再創單日高峰！小琉球旅遊5染疫 宜蘭進香團3確診 15:462022/04/14 生活 本土確診若破千 新北不再公布足跡 04:102022/04/14 生活新聞 南投縣＋3公布6足跡 參加宗教環島、尪打高爾夫傳妻染疫 15:252022/04/14 生活 港府宣布從4／21起 逐步放寬社交距離措施 13:172022/04/14 兩岸 學生確診破2千人 醫曝兒童染Omicron常見8症狀 09:462022/04/14 生活 股東會旺季到 鎖定雙高ETF 04:102022/04/14 投資理財 自篩好貴！哪裡有免費PCR和快篩劑？快看全台據點 06:162022/04/14 健康 本土續創新高 單日874人染疫 境外移入108例 13:592022/04/14 生活 接見瑞典訪團 游錫堃：瑞典行動聲援我國 台灣民主學習典範 12:562022/04/14 政治 國台辦呼籲裴洛西取消訪台 04:102022/04/14 產業財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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