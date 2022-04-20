女星林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，嬌小身材卻有極大反差的E罩杯上圍，因為撞臉高雄市議員黃捷，獲得超高討論度外更被封「兇版黃捷」；近期林襄將推出第二本寫真，平時也不吝嗇展現好身材，今（20日）卻遇到酸民說沒才藝只會露奶是「老妹」，意外釣出本尊委屈回應。

林襄去年2月成為啦啦隊員後，一年多的時間迅速升格新一代啦啦隊女神，無論是在球場邊應援或是發行個人寫真集，都獲得熱烈討論和創下驚人成績，也頻頻出演綜藝節目和接不完的代言；而工作幾乎滿檔的林襄今日發文，預告自己將擔任美胸比賽的評審，曬出一張大露深邃事業線的美照，非常有資格勝任。

林襄被酸民嗆老妹，她罕見不忍了委屈吐真實年紀。(圖/ 摘自林襄IG)

大票粉絲一看到來勢「胸胸」的宣傳照，目光都被她的雪白雙球和無敵深的事業線吸引，忍不住盛讚，「嘉賓已贏」、「來賓獲勝」、「可以投票給評審嗎？」、「這開賽直接頒獎，123名都是襄」、「美胸評美胸，絕對夠格啊」。

不過，林襄美照底下卻罕見出現酸民留言說林襄是「老妹」，認為她一直露胸露奶好看，但沒別的才藝看久很膩，就變老妹了；而林襄本尊也忍不住委屈地說，「人家才24欸，老嗎」，從字句中看得出她滿滿的無奈。也有粉絲跳出來力挺，認為酸民嘴巴那樣說，還不是一樣看得很爽很開心。