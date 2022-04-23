美國好萊塢巨星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin），2021年拍攝自製自演的19世紀西部電影《Rust》時，誤殺女攝影指導哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins），致其送醫不治、享年42歲。他事後向女方家屬致哀，還在受訪時掩面痛哭，強調自己「沒扣下扳機、也不知裡面有子彈」，不過仍被警方持搜索票沒收手機調查，哈欽斯的家人向亞歷鮑德溫提出「過失致死罪」告訴。目前全案有了最新進展，亞歷鮑德溫透過律師發表聲明，透露當局定案無罪。

亞歷鮑德溫2021年10月於美國新墨西哥州拍攝主演兼監製的西部片《Rust》，在彩排時竟誤以道具槍射出實彈，因此誤殺了女攝影師哈里娜哈欽斯。女攝影師的丈夫與兒子昨(15)日提起訴訟，控告《Rust》劇組「過失致死罪」，被告中包括亞歷鮑德溫、女槍械主管與副導演等。

2021年10月21日，亞歷鮑德溫在新墨西哥州為拍攝新片《Rust》時，因道具槍擊發出實彈，竟打死女攝影指導哈欽斯，也讓導演喬爾蘇扎（Joel Souza）受傷住院，事件爆發驚動各界。調查人員曾表示，當時亞歷鮑德溫被告知那把槍支是安全的，但卻射出實彈，而在片場也發現其他實彈。

亞歷鮑德溫21日在Instagram發表律師聲明，提到新墨西哥州職業健康與安全調查局介入此案，調查之後認定他當時以為槍枝裡裝的是假子彈，因此免除了刑事責任，該報告揭露亞歷鮑德溫僅是劇組製片人，工作權限只有劇本更改及選角，沒有其他事宜的管轄權，同時強調「報告中認定的某個人，將需要為這場悲劇負責」。

該聲明一出，許多粉絲為他感到高興，「替你難過必須經歷這樣的事」、「太可怕了，希望每一個人都能平安」、「我們站在你這邊」