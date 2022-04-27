年底的高雄巿長選戰，民進黨已提名現任市長陳其邁競選連任，國民黨人選卻一直停留在各方點名、猜測階段，有高雄地方人士點名前行政院長張善政，張也不時被點名參選2022縣市長選舉。張善政今天表示，謝謝大家幫他找新工作，不過他現在樂於回花蓮種田，過自己的生活，並沒有從政打算。

根據香港媒體《中評社》報導，由於藍營遲遲找不到高雄市長人選，張善政也被視為「活棋」，甚至不時被點名參選2022縣市長。張善政現身兼中華大學資訊電機學院講座教授，27日他到新竹中華大學演講「人工智慧的人文之美」，吸引中華大學校長劉維琪及師生300多人聆聽。

張善政會後接受訪問時表示，謝謝大家幫忙找新工作，不過，他現在樂於回花蓮種田，過自己的生活，並沒有從政打算，也不碰政治。他接了智庫副董事長職務，會努力讓2020年大選的政見轉化政策，這部分他還會繼續努力。

另外，張善政被問到，國民黨主席朱立倫和台北市議員羅智強因為桃園市長提名，雙方僵持不下，也多次互嗆，有何建議？張善政回說，「（他們）自己會解決」。