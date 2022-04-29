新冠肺炎全球爆發2年多，各國至今仍承受一波波病毒的衝擊，如今台灣也無法倖免，難擋新型態病毒的試煉；本土疫情大爆發，確診數已在昨天(4/28)破萬，民眾人人自危，不但積極購買消毒用品及快篩試劑，也提高接種第三劑疫苗的意願，包含藝人郎祖筠，她更po文曝光打疫苗時被「改了姓氏」，而這其實是醫護相當貼心的舉動。

台灣本土疫情狂飆上升，這把火也燒進演藝圈，幾乎天天都有藝人宣布確診，為了保護自己與他人，郎祖筠在昨天(4/28)去了趟聯合醫院林森院區，接種了第三劑疫苗，透露施打的流程都相當順暢專業，讓她很放心。

施打疫苗必須先接受醫師的諮詢後才能施打，有趣的是，在郎祖筠等待醫師呼喚的時候，「(醫師)叫到我的名字特別小聲，生怕旁人聽到」，更貼心的是，在她打完針觀察15分鐘後，有位醫護先生走進了等候區，手上拿了郎祖筠的健保卡跟小黃卡，「直視我的眼睛，刻意的喊著：『柯小姐、柯小姐』，眼神示意我莫否認，『柯小姐，沒有不舒服就可以離開了喔！』」。

原來醫護這個舉動，是擔心她身分曝光會惹來周遭注目，可能不自在，所以才叫她「柯小姐」，郎祖筠拿回了雙卡，和這位醫護會心一笑，心裡覺得溫暖感謝，「怎麼那麼貼心啊！真古意，真可愛！謝謝啊！可愛的醫護人員，謝謝護理長，『我姓柯』限今天喔！」。