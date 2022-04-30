由香港巨星古天樂、張家輝、劉青雲等多名大咖演員所主演的電影《掃毒》，於2013年聖誕節上映後便受到矚目，短短10年內就拍了3集成為系列電影。而劇中除了3位大咖影帝展現精湛的演技外，女主角「寶兒」（Poyd）也因此受到矚目，但近日網路上卻流出她童年時的照片，竟是一名不折不扣的小男孩，真實身分因此曝光引起熱議。

在電影《掃毒》中，張家輝因從小被遺棄在泰國，之後與飾演八面佛女兒的正妹寶兒相戀結婚，甚至與她有多場精采的激情戲，讓許多觀眾印象深刻，也讓寶兒因此打開知名度。但外型相當亮麗的寶兒，近日卻被網友挖出她童年時的舊照，竟是一名可愛的小男孩，讓不少網友跌破眼鏡，最後才發現原來她是一名變性人。

現年35歲來自泰國的寶兒（Poyd，本名：Treechada Petcharat）一出道便憑著白皙肌膚、甜美臉蛋以及172公分的高挑身材備受矚目，之後又在《掃毒》中展現自然的演技，使她人氣不斷飆升，成為泰國當紅的歌手及新生代女演員。而先前受訪時，她便曾承認自己是一名變性人，並透露自己從小一直在父母面前強裝成男生，但隨著年紀越來越大，她也越來越抗拒「當男生」，甚至看到自己的生殖器還覺得很噁心，因此在17歲時決定變性，她坦言雖然手術過程非常痛苦，但能夠如願變成女人就什麼都值得。

如今的寶兒已變成「真正的女人」，初到香港時還因為外貌激似女星曾愷玹與Angelababy而受到大批香港粉絲的青睞，就連張家輝受訪時也曾大讚過寶兒的美貌。