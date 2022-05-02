中醫大新竹附醫藝廊在母親節前，特別推出藝術家梁奕焚7幅「黑美人」系列，在地下室b1藝廊則有女性藝術家池上鳳珠「心流‧火的靈動」創作展，院長陳自諒祝福所有媽咪母親節快樂，希望透過主題式藝術陳列，營造藝術文化友善的就醫環境。

策展人名冠藝術館藝術總監陳昭賢表示，藝廊中最顯眼的是140F的「下午茶」，畫中描繪人物相聚閒聊，悠然享受下午茶時光的美好情景，還有一隻毛色呈現黑白對比的貓正安穩地睡在茶桌上，整體畫面洋溢著幸福，讓人賞心悅目。

另一幅「關愛」透過人與貓的身體姿態，造型大小及位置前後等構圖安排，來暗示彼此親密的關係，在舖有紅桌布上的小貓縮成一團，沒有描繪細部五官，彷彿已酣然入睡，一旁的黑美人則保持距離，雙手交疊坐於椅凳上，傾著臉守護身旁，靜靜地凝視，溫馨的畫面洋溢著無微不至的關愛。

同時，位在地下室b1藝廊推出女性藝術家池上鳳珠29幅畫作。中醫大新竹附醫執行長張宜真表示，梁奕焚以女性為主角，筆下的女性，包含了溫柔婉約、含蓄慵懶、優雅端莊等特質，有著對母親的思慕之情，也有對東方古典女性的頌揚。

池上鳳珠刻意不用畫筆，而是把顏料倒在畫布，借由點線色塊的流動、聚散及交融，帶引觀賞者想像力延伸到不可觸及的邊界，然後，將曾被火烙印的畫布挖開，接續以樹脂和培養皿，試圖呈現大火、灰燼和幽微思緒共振的詩性。