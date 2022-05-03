香港女子天團「Twins」成員阿Sa(蔡卓妍)，無論在團體中還是solo出擊，都有相當不錯的成績，而她自出道以來一直有個傳言，就是她是個出身富裕之家的嬌嬌女，爸爸是某娛樂公司的CEO，不僅阿Sa當「靠爸族」，連帶「Twins」還是因此才走紅的，近日阿Sa在節目上否認此傳聞，更吐露其實家境不好，長大後才知父母總是犧牲自己來滿足她，給她最好的，說到此事不禁自責落淚。

阿Sa先前接受陸綜《她的雙重奏》採訪，聊到家世傳聞，無奈表示真的不知道這個消息哪裡來的？強調原生家庭其實不富裕，可爸媽很疼她，「都會給我最好的東西」，且從小沒讓她知道家境的實際狀況，直到她長大後，才知道小時候享受的一切，都是爸媽犧牲並硬撐給她的。

阿Sa回憶，小時候她有上芭蕾舞課，每個禮拜六課後，媽媽都會帶她去一家餐廳，總讓她選餐，但媽媽從來沒選過餐，後來回想，才發現其實全家很少去外面吃飯，而她對此渾然不知，每次都吃得很開心，「長大回想起那時候的畫面，才覺得我媽真的對我太好了」。

國中二年級時，某次阿Sa跟同學約好了要去燙頭髮，她沒有事先告知家人，就跑去跟爸爸要錢，而爸爸當時其實是拿不出這筆錢的，但禁不住女兒哭鬧地說：「不行，我已經約了朋友，我一定要去」，最後還是拿了燙髮的錢給阿Sa，直到她長大後才知道，爸爸為了拿出這筆錢，竟典當了自己的金鍊子，說到此阿Sa不禁淚崩，直言：「那時候我真的太不孝順了」，自責自己得到最好的，卻不知道爸媽的犧牲與辛苦，因此對於外傳她是富家女，說她爸爸是超級有錢人，更感到納悶與無奈。