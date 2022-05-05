高登環球生醫有限公司日前因被在野黨爆料以小搏大，以資本額200萬元吞下衛福部16億元的快篩試劑採購案，引發軒然大波。國民黨台北市議員徐巧芯4日踢爆，指揮中心要提供給民眾的「羅氏」快篩，經銷商是「牛耳國際生技股份有限公司」，代理人蔡朝正是前民進黨立委蔡煌瑯的哥哥。對此，前民進黨立委的郭正亮5日表示，他覺得有4件事很奇怪。

郭正亮5日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，進口快篩真正有爭議的是「高登環球生醫」這個Case，這家公司奇怪的點是，第一，醫材進口商都不用醫材審查？起碼要有業績吧！這家公司2020年11月才成立，成立至今一年半不到，會有什麼業績？第二，這家公司資本額只有200萬，卻要做16.5億的快篩訂單生意，請問誰要負責財務擔保？

郭指出，「昶虹（2443）」是上市公司，現在股價是3元，每股淨值2.6元，過去連續4年都虧錢，去年稅後淨利甚至是-60%，這家公司要做高登環球的財務擔保，到底憑什麼？第三，要當高登環球16.5億快篩試劑訂單採購案的財務保證，「請問有簽合約嗎？有經過董事會決議嗎？有發布重訊嗎？」

第四，若這些前置工作都都沒有完成，昶虹就跟高登直接說當財務保證人，衛福部就傻傻地讓他們放手去試，有這種衛福部嗎？金管會要不要介入調查？郭強調，台灣有資格進口的醫材進口商，有30、40家以上，怎麼輪的到你(高登)？