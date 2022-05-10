31歲南韓女星夏沇秀(河妍秀)，擁有獨特的可愛外型和清新氣質，加上甜美笑容，讓她出道後就受到關注，演過不少戲劇和電影，也曾參與BIGBANG《我們不要相愛》MV，不過近日傳出她將退出演藝圈，令外界相當震驚。

夏沇秀因韓劇《Monstar》走紅，之後陸續出演《馬鈴薯星2013QR3》、《Rich Man》等劇，還擔任BIGBANG《我們不要相愛》MV女主角之一，和T.O.P留下演戀人，給外界留下深刻印象，出演綜藝節目《Running Man》時，和金鐘國的互動相當有火花，在玩咬蘿蔔條遊戲時，差點親到的場面，更是引爆話題。

不過她在《Monstar》後，一直沒有代表作，2019年演完電影《你的名字叫薔薇》後，就沒有新的影視作品，但她朝攝影、油畫等不同領域發展，曾舉辦過個人畫展，展現自己藝術的一面。

夏沇秀年初和經紀公司合約到期後，就到日本留學。(圖／取自夏沇秀IG)

夏沇秀拍過BIGBANG的MV、上過《Running Man》引起話題。

據韓媒《OSEN》報導，夏沇秀今年初和經紀公司ANDMARQ娛樂合約到期後，就到日本留學，進修美術相關，她也會在社群分享在日本的生活點滴，不過近來南韓NAVER、Daum等入口網站，都找不到她的簡歷資料，搜尋夏沇秀時只會出現同名同姓的人，搜不到「演員夏沇秀」。

而夏沇秀的前東家表示不知道她簡歷被刪除的事，也無法向本人確認，因此網友也猜測她是要退出演藝圈，以藝術家身分重新開始，才會要求刪除簡歷。此外，她長期飽受酸民攻擊和性騷擾，引退消息傳出後，大家也紛紛表示贊同「如果是我也會想離開韓國」。