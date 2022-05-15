日前有位網友，在臉書社團《爆廢公社》抱怨修車日程過長，竟1個禮拜有四天在修理，引發網友側目，不料仔細一瞧圖片中的美女技師，才發現這位網友似乎話裡有話，其實根本就是為了看妹子，才會去到這間工廠修車，原來她擁有超驚人雙球在胸前滾動，穿上背心後彎腰修車，完美弧線一覽無遺。

11日，有位男性網友在《爆廢公社》發文，寫下：「我的車一個禮拜七天有四天在修 .....」配文中幫他修理的女技師，穿上清涼的服飾，身體套入黑白花上衣，再搭上一條寬鬆藍色運動短褲，還有鬆緊帶設計，準備修理機車零件，一手頂住螺絲起子頂端，另一隻手則扶住用具不搖晃，梳頭髮成馬尾狀，脖子項鍊卡在深溝裡動彈不得。

大家也紛紛好奇，這名正妹是誰，眼看箱子後方有泰文字樣，網友紛紛推測這名女技師身分，應是一名泰國籍妙齡女子，在許多泰國社群都能找到她這張照片，不過卻無人得知她的真實身分，為這名異國女子增添不少神秘感，她凹凸有致的絕妙身材，也撩動男性內心飢渴的情慾。

網友對這張照片做出評價：「我車壞了，需要幫忙」、「我們也想過去修車了」、「我終於知道不換車一直修車的原因了」、「另外三天在想辦法弄壞」、「明天記得爆乳裝加比基尼，我想天天加班到半夜3點半了」、「這家生意一定超好的都等不到」男性們都十分想遇見這名泰國女技師，也引起網友暴動。