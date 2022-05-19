Makiyo要結婚了！終結單身喜懷男胎4個月 情定小3歲男友

37歲的Makiyo（川島茉樹代）出道20多年，先前曾和歐漢聲、羅志祥交往，近年Makiyo因醉歐運將事件淡出演藝圈，改從事電商事業，她受訪時放話比較想賣衣服，不想復出當藝人。沒想到今(19日)傳出她雙喜臨門，和小她3歲、醫美診所的股東男友「小金」有了愛的結晶，懷孕4個多月準備結婚，稍早Makiyo在臉書直播被求婚過程，引來許多粉絲留言觀看。

Makiyo起初被黑布矇著眼在親友帶領下前往神秘地點，讓她一路上相當不安，直說：「是在整孕婦嗎？」，還揚言拒嫁，而過程中似乎有點久，讓她不斷表示：「到底還要多久」，抵達求婚現場拿掉黑布時，在她眼前的是一台白色遊艇，她也不斷向到場親友打招呼致意，等到了指定地點，才發現是在遊艇上，船上還放了小S作詞、作曲的〈FOR MY HUSBAND〉。

Makiyo臉書直播被求婚經過。（圖／翻攝自Makiyo new 川島茉樹代臉書）

活動開始後，眾人開始考小金問答，先問Makiyo的中文名字？答案是林佳樹，接著問Makiyo有幾個姊姊？答案是兩個在台灣、兩個在日本？女方最喜歡的樂團？答案是X JAPAN，再問Makiyo的出生城市？小金毫不猶豫回答：「橫濱」，問Makiyo已故媽媽的生肖？小金向Makiyo姊姊求救，得到答案「虎」，至於Makiyo兩歲眉毛是哪邊受傷？小金也給正解：「右邊」。

Makiyo親友大整小金。（圖／翻攝自Makiyo new 川島茉樹代臉書）

直播時，有網友大讚小金很帥，Makiyo毫不猶豫吐槽：「因為戴口罩啊」。而Makiyo之後面對男友的求婚遲遲不答應，也讓小金急忙向親友團求救，對此，Makiyo開出條件就是只要逗她笑就可以，也讓親友虧說：「沒想到娶個老婆這麼難」，Makiyo則回應，因為結婚後一定要開心，因此能否逗她開心很重要，還撂狠話：「沒過關要直接推下海」。

Makiyo接受小金求婚。（圖／翻攝自Makiyo new 川島茉樹代臉書）

最後，小金被親友畫臉如願逗笑Makiyo，接著拿出戒指單膝下跪求婚，Makiyo也露出笑容答應結婚，Makiyo則在直播中坦言，今天本來要辦的是「性別揭曉派對」，未料前幾天小金突然打來，說想在那天求婚，該準備什麼？讓Makiyo哭笑不得，直言沒有驚喜感，她接著賣關子稱雖然媒體已經報她是懷男寶寶，但她並不知情，便和眾人在藍色系的裝飾下揭曉正解，宣布真的要迎接一位小王子，而其他親友也開心送上禮物，祝福Makiyo能順利生產，當個最美媽媽。

Makiyo開心接受男友求婚。（圖／翻攝自Makiyo new 川島茉樹代臉書）

兩人今天結束求婚儀式後，也將於明天520登記結婚，完成終身大事，邁入人生下一個階段，不過最令她感到惋惜的是2015年因肺癌4期病逝的母親，無法親眼看她出嫁，也讓Makiyo表示：「好希望她在現場」。