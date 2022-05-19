演藝圈夫妻檔孟耿如與黃子佼於2020年登記結婚，去年11月宣布懷孕喜訊，今（19日）晚間孟耿如發文捎來喜訊：「買尬！我生完了！！！！」透露總生產時間18分鐘，順利生下女兒，稱讚是「天使孩子」。

孟耿如稍早之前在臉書宣布卸貨，並表示因為想要產程環節走自然路線，便選擇水中生產，「所以沒打無痛分娩、沒打點滴、沒有催生、也沒剪會陰」，僅管生產過程非常痛苦，痛到跟黃子佼都不知道有無流淚，但分娩過程相當順利，「從開始用力到結束不到18分鐘，是個天使孩子。」

照片中，孟耿如躺在床上，剛出生的女兒「小玉米」則趴在她的胸口，母女倆深情地對視，畫面相當溫馨，許多網友紛紛留言：「恭喜耿如跟佼哥」、「美得像一幅畫」、「歡迎可愛的玉米來到這美麗的世界」。

晉升爸爸的黃子佼，稍早之前也在臉書首發聲：「睡不到四小時的今天，四度進出折返婦產科，補給加上既定的工作，終於可以好好補個眠，但剛剛睡不到一小時，然後就是大量訊息聲，謝謝大家的關心祝福，我先繼續的忙碌一下，等下還要再五度進入，一切都好，一切美好，只是真的堅毅的好睏。」最後不忘向老婆、女兒、醫護們說聲「謝謝你們，辛苦了！」