擁有E級上圍的前護理師網紅謝侑芯擁有天使臉蛋和魔鬼身材，故獲得「天使網紅」、「護理系女神」等封號，去年她分享自己疑似沒穿內衣搭捷運辣照走紅，近日她曬出一支穿褲照片，可見她裡面穿了紅色丁字褲，對著窗戶穿上小褲再全身擺動，大展S曲線，引來網友暴動，紛紛說：「多好的身材」、「超翹的」、「阿娘喂」。

謝侑芯先前就讀科技大學護理系，擔任過護理師，人美心善的她最近從事直播和外拍工作，去年她曬出自己在捷運車廂內的美照，可見她短版上衣上身，大秀纖瘦卻相當有料的好身材，而亮點是她似乎沒穿內衣，胸前兩點相當明顯，引來網友瘋傳。

不久又有網友留言問她是否最近丟手機？稱當下看到謝侑芯表情很著急，幸好最後如願找回手機。對此，謝侑芯在IG限時動態回應自己當天確實不小心弄丟手機，便急忙到警局報案，更回問：「你就是那名警察吧」，並由衷感謝對方當時協助。

謝侑芯除了辣照外，也曾受邀上《國光幫幫忙之大哥是對的》，在節目中示範CPR，而她外型神似徐若瑄，先前推出寫真書時便以偶像徐若瑄的電影作品《天使心》作為靈感，將寫真集名稱命名為《天使芯》，致敬徐若瑄。

而謝侑芯雖然外型亮麗，日前曬出五指照片時卻自曝有殘疾，無名指少了一截，當時她寫下：「善良和喜歡是免費的，但不是廉價的」，引來粉絲心疼問說：「有故事」、「妳的手怎麼了」、「希望不是我的同情心氾濫，妳怎麼這麼不小心，是右手無名指吧？這樣問妳會不會太沒有禮貌啦，妳這麼漂亮，我心裡真的很心疼，天啊」。