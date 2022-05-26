台北文華東方酒店米其林一星餐廳「雅閣」中餐廳，即日起推出初夏新菜，主廚張國邦嚴選當季優質食材演繹新菜，包括有：「松茸竹笙燉鴿子蛋」、「天使蝦小籠包」、「紅梅素艷」等。另並推出全新素食套餐，包含「菌香素東坡」與「芹香素金盞」等蔬食佳餚。

另因應宅食需求增加，「雅閣」多道招牌菜色如「雅閣叉燒皇」、「舒肥慢烤櫻桃鴨」與「鮑魚蒸燒賣」皆開放外帶，並推出四人份外帶家庭套餐，精選11道經典佳餚，特惠價6,980元，在家也能恣意盡享米其林星級粵式美饌。

擁有超過25年豐厚廚藝經驗的張國邦主廚遵循正統粵菜精髓「清而不淡、濃而不膩」的風味特色，堅持「不時不食」配合季節轉變持續推陳出新，巧妙運用當令優質食材並以恰到好處的火候與調味完美詮釋食材的原汁原味。此次精心打造多道私房佳餚特別強調提振食慾與清新爽口的風味，包括松茸竹笙燉鴿子蛋、豉汁涼瓜炒大蝦球、紅梅素艷等豐美菜譜，讓賓客盡享粵菜的清爽鮮美滋味。