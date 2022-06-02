強尼戴普跟安柏赫德的世紀官司案在台灣時間2日凌晨落幕，最終男方大獲全勝，洗刷6年來家暴渣男臭名，女方也因一連串離譜行徑，名聲不斷探底。事實上安柏赫德在上月就曾因一張擦淚照引發爭議，讓網友大酸心機重、演技爛。

5月初時，安柏坐上證人席，痛訴多年來遭強尼施暴，甚至被男方「指侵」搜身，講到一半爆哭落淚，拿起衛生紙擦眼淚和鼻涕，卻被實況主Asmongold抓包，當時安柏先是偷瞄一眼，發現有記者在拍她，隨即擺出Pose「定格」3秒，等閃光燈結束後，才把手放下來。

安柏赫德在5月初的開庭過程中，發現記者在拍她，隨即定格讓記者拍，等拍完照才把手放下。(圖／Asmongold Clips YouTube)

Asmongold看到這一幕後傻眼，大喊「她故意停下來讓記者拍，這實在是太噁心了」，不少觀眾也直呼「What the fuck」、「LMAO」、「好個邪惡的女人」、「不得不說她很聰明」、「這演技好像有點爛」、「哭的很大聲，但我一直沒看到眼淚」。

安柏赫德敗訴後，在聲明中大打女權牌，表示「此次判決讓人失望，要如何對世界上其他女性交代」，更稱又退步到20年前女性勇敢為自己發聲時會被羞辱的年代，引發爭議。