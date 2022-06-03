雲林縣3日新增1437例本土確診個案中，有726名男性與711名女性。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣兒童疫苗校園集中接種已於本月2日完成，涵蓋率超過8成，為增加孩子與校園集體防疫力，鼓勵家長帶著尚未接種的孩子到合約院所接種，端午假期縣內共有20家診所不休息，持續提供兒童接種BNT疫苗，孩子愈快接種，就能盡早減少染疫風險。

雲林縣政府表示，自5月2日統計至6月2日止，縣內6至11歲兒童莫德納疫苗累計已完成1萬696人接種。5月25日統計至6月2日止，5至11歲BNT兒童疫苗累計完成1萬8399人接種，接種比率逾8成，目前均無接種疫苗後不良反應通報。

雲林縣3日新增1437例本土確診個案中，有726名男性與711名女性，年齡分布在未滿1歲至92歲，無症狀1095人，輕症342人。今年1月1日統計至本月3日，本土累計確診數共2萬6961例，其中1例為兒童重症、35例死亡，重症兒童目前狀況略微好轉，仍在加護病房由台大醫療團隊努力照護中。

3日雲林縣20鄉鎮市均有確診者，人數以斗六市262人最多，其次是虎尾鎮203人、斗南鎮149人、西螺鎮125人。

縣府指出，縣內第1劑疫苗接種率已達88％，5至11歲兒童疫苗接種率達81.1％，在全台名列前茅，請民眾盡快接種2、3劑，兒童還有2成未接種，孩子晚一天施打就多一天風險，請家長不要掉以輕心。