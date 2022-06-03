香港男星謝霆鋒從小因為「星二代」的身分，一舉一動都被放大檢視，踏入演藝圈後也沒讓父母丟臉，能唱又會演，也得到多項大獎肯定，近年則是積極投資餐飲事業，身兼多個身分都有好成績；謝霆鋒對自我身材管理是出了名嚴格，最近他被員工餵食巧克力，掀衣反應撩暈一票粉絲，讓人看了臉紅心跳。

謝霆鋒近年經營餐飲事業外，也經常現身料理節目，大展好廚藝，雖然時不時就有機會吃美食，他卻對自我身材管理相當嚴格，有空就會跑健身房；昨（2日謝）霆鋒在微博上傳被員工問，「要吃巧克力嗎？」當下反應造成熱議。

謝霆鋒大方秀巧克力腹肌，女粉絲全淪陷。(圖/ 摘自謝霆鋒微博)

影片中，謝霆鋒在辦公室內，穿著無袖背心專心地工作，一名員工拿著巧克力湊到他前面問，「要吃巧克力嗎？」沒想到他看了對方一下，突然把上衣掀起，直接3字「我有啊」，秀出超結實腹肌，配上他黝黑健康的膚色，正是所謂的「巧克力腹肌」。

短短12秒的影片立刻讓女粉絲都瘋狂，激動留言「我要吃你的巧克力」、「哇賽好大方請繼續保持」、「身材太好了，建議經常秀」、「無論是顏色還是型態都和巧克力一模一樣耶」、「有沒有人管管…太犯規了…」、「男孩子這樣好危險的你知道不知道，過來我保護你」、「重新定義巧克力」。