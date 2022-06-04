口誤大喊「打贏防疫的選戰」 蘇貞昌停頓後秒改口

行政院長蘇貞昌3日到台中、台南、高雄視察大型兒童疫苗接種站，並在高雄宣布全國高中以下每位學生可免費領4劑快篩時，口誤說出「我們一起打贏這場防疫的選戰」，而後立刻修正為「防疫的作戰」。針對蘇貞昌脫口「防疫的選戰」，常在臉書評論時事的藥師林士峰對此表示，其實他並不意外。

針對蘇貞昌口誤說出「我們一起打贏這場防疫的選戰」，藥師林士峰4日在臉書貼文表示，其實也不意外啦！還記得去年底國民黨立委鄭麗文在立法院質詢蘇貞昌疫苗的問題時，蘇貞昌脫口而出「當時還拜託我去幫你助選，還要我拉著你的手喊「當選」，我深覺丟臉！」

林士峰指出，民進黨能夠進化到全國最會選舉的政黨，當然是無時無刻都想著要怎麼打贏選戰，怎麼騙取全國最多人支持他們的論點。看著去年四大公投，能洗成四個不同意，台灣更有力；反手修憲公投還要綁大選，跟美國買萊豬則提到美國會提供的貿易紅利，但卻沒有一個實現有望，甚至還有一群勢死效忠民進黨的網友到處出征異議份子。

網友回應表示，「阿就內心只有選戰啊！」、「無奈」、「把心聲說出來了嗎？」還有網友酸說，「治理國家只剩打選戰的概念，民生？那是什麼？能吃嗎？」