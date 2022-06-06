中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」的24歲人氣成員林襄，擁有甜美外型以及E罩杯的傲人身材，在網路上備受矚目，近期她還頻頻登上綜藝節目並推出第二本大尺度寫真書，使人氣不斷飆升，IG吸引超過116萬人追蹤。而經常透過社群媒體與粉絲互動、分享生活的她，近日便開心分享管理身材的方法，而公開的辣照也令網友大噴鼻血。

林襄日前於個人IG上開心表示「最近身材管理的很不錯」，接著透露自己正式把手搖飲料戒掉了，而且每天都喝2000cc以上的水，還加上一點點酒精，成功將身材練到最理想的狀態。而一旁的照片中，只見林襄脫掉上衣披在肩上，身上只剩超性感的內衣及小褲，大方秀出胸下的刺青，豐滿上圍、結實馬甲線及凹凸有致的身材曲線也一覽無遺，辣到啦啦隊好姊妹巫苡萱、梓梓、伊伊等人紛紛跳出來表示「怎麼戒的」、「好誇張的身材」、「歐買尬」、「太美了」、「牛鼻血」、「臉也要露出來啊」。

網友看到後也紛紛歪樓表示「太辣了，喜歡」、「馬甲線好美，那是自律的痕跡！」、「太電了」、「我想當刺青師了」、「這個腰身這個腹肌太犯規啦」、「個身材太讚了吧」、「腹肌好猛」、「真香」、「令人羨慕的身材」、「真好，該有的都有」，吸引超過12萬人按讚。