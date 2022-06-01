藝人瑤瑤（黃喬歆）自綜藝節目《我愛黑澀會》出道後，憑著亮麗外表與直爽的傻大姊性格受到大批觀眾的喜愛，也因此成為各大綜藝節目的常客，成功打開知名度，人氣不斷攀升。而近日與馬力歐等藝人一同錄製節目的她，在拍攝空檔與其他藝人聊天時，竟誤入了馬力歐的自拍照中，火辣的身材也立即引發網友熱烈討論。

經常透過社群平台與網友及粉絲互動的馬力歐，在5月31日於臉書上公開當天錄製綜藝節目《小明星大跟班》的工作花絮照，而一系列照片中，除了與大夥們一同合照外，其中一張瑤瑤的照片最是吸睛。照片中，只見瑤瑤穿著一件超低胸的白色U領上衣搭配牛仔短褲，坐在椅子上開心的與其他人寒暄、聊天，而馬力歐則閉著眼睛由上往下自拍，意外拍到瑤瑤彎腰時倒出飽滿的雙峰曲線，但馬力歐卻在貼文中表示：「心無旁騖，專心工作，把效果做足，把歡樂帶給大家」，最後不忘在文末感謝瑤瑤的不藏私。

而網友看到這個「邪惡視角照」後也忍不住歪樓表示：「馬哥就是懂得照顧大家」、「好人一生平安」、「馬哥狠懂得掌握流量密碼」、「這角度效果真足」、「馬哥很有事業心」、「馬哥試算命大師，很會看事業線」，瑤瑤隨後也跳出來在留言處大笑表示「什麼啦」，隨後瑤瑤也在臉書上公開當天的火辣穿搭，而兩人逗趣的互動成功引發話題。